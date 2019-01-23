Спустя месяц после обысков по делу о взятке начальнику управления экологии Корчагову вручили подозрение

Начальник управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимир Корчагов В Николаеве в среду, 23 января, правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления начальнику управления экологии департамента ЖКХ Николаевского горсовета Владимиру Корчагову.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, 22 декабря в рабочем кабинете Корчагова провели обыск в рамках уголовного производства о получении неправомерной выгоды чиновником в денежной и материальной форме. При этом чиновника не задерживали. Согласно имеющейся информации, на телефонных записях зафиксирован разговор о передаче от подрядчика чиновнику 108 тысяч гривен. А во время обыска в кабинете Корчагова обнаружили 116 тысяч гривен. Позже оказалось, что, по версии следствия, Корчагов требовал деньги от ООО «Николаевзеленхоз».

По словам собеседника издания, следователь вручил сообщение о подозрении Владимиру Корчагову в его рабочем кабинете.

В пресс-службе прокуратуры «Преступности.НЕТ» подтвердили факт вручения Корчагову подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Речь идет о взятке в 116 тысяч гривен.

В ближайшее время прокуратура направит в суд ходатайство об избрании подозреваемому чиновнику меры пресечения.

Напомним, что директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщал, что после событий, связанных с уголовным производством, Владимир Корчагов ушел на больничный.