В Николаевской области зафиксировали восемь нарушений избирательного законодательства

Фото - Гражданская сеть Опора В Николаевской области нашли восемь нарушений избирательного законодательства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В одном из случаев поступило сообщение от наблюдателя общественной сети «ОПОРА» о том, что в Вознесенске на билборде размещена реклама с нарушениями избирательного законодательства. Аналогичное обращение поступило от жительницы Ингульского района.

Кроме того, в полицию 21 января с заявлением обратился предприниматель – он обнаружил сообщения на официальной странице одной из политических организаций в соцсети, где говорилось, что члены партии дарили подарки воспитанникам детского сада в Баштанском районе области.

Также факты нарушений избирательного законодательства зафиксировали в г.. Южноукраинске, Центральном и Заводском районах Николаева. На билбордах и ситилайтах отсутствовали сведения об учреждении, которое осуществило их печать, тираже, а также информация о лицах, ответственных за выпуск продукции, и ее заказчике. На предпринимателей, которые разместили рекламу, составили административные протоколы.

«Уважаемые граждане, если вы обнаружили нарушение избирательного законодательства Украины – сообщайте об этом в полицию по телефону «102», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее глава МВД Аваков заявил, что агитация большинства кандидатов в президенты незаконна, нарушения тогда нашли и на Николаевщине.