В Первомайске полиция за полчаса задержала вора, который обокрал попутчика в поезде

В Первомайске полиция задержала 29-летнего жителя Львовской области, который обокрал попутчика в поезде «Запорожье – Львов».

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Около 1:50 ночи 22 января в полицию поступило сообщение, что 36-летний житель Кировоградской области, который ехал в плацкартном вагоне, после остановки в Первомайске обнаружил пропажу двух своих сумок, в которых находились деньги и личные вещи.

«Полицейским он рассказал, что вместе с ним в вагоне ехал пассажир, который весь вечер употреблял спиртные напитки вместе с другими мужчинами. Через некоторое время пассажир лег спать, а проснувшись, обнаружил, что исчезли его личные вещи, а вместе с ними и случайный попутчик. От проводника поезда он узнал, что попутчик вышел на остановке в Первомайске. После пассажир сразу же обратился в полицию за помощью», - отмечено в сообщении.

Благодаря описанию внешности злоумышленника сотрудники следственно-оперативной группы в течение получаса разыскали и установили личность вора. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и имеет непогашенную судимость.

Как выяснилось, находясь под воздействием алкоголя, вор решил заработать «легких» денег. Воспользовавшись моментом, пока его попутчик отдыхал, вор украл его вещи и вышел на ближайшей остановке поезда. Однако распорядиться похищенным не успел, так как его оперативно задержали. Похищенное имущество после проведения необходимых следственных действий возвратят владельцу. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный мужчина угрожал гранатой пассажирам поезда «Николаев-Киев».