В США арестовали медбрата, подозреваемого в изнасиловании женщины, 10 лет находящейся в коме

Полиция американского штата Аризона арестовала медбрата клиники, в которой женщина, находящаяся больше 10 лет в коме, родила ребенка.

Об этом сообщает «Би-би-си».

36-летнего Натана Сазерленда подозревают в сексуальном насилии в отношении пациентки, которое привело к рождению ребенка. Инцидент произошел в клинике Hacienda недалеко от города Финикс – столицы штата Аризона. Там женщина, которая уже около десяти лет находится в коме после несчастного случая, 29 декабря родила мальчика.

Ребенок, которого родила пациентка, сначала не дышал, тем не менее, сейчас сообщается, что он жив и находится под присмотром врачей.

Телеканал Си-би-эс со ссылкой на источники сообщал, что персонал больницы не знал о беременности пациентки. Собеседник канала отметил, что женщина нуждалась в постоянном уходе, и доступ в ее комнату был у многих сотрудников.

- Очевидно, что семья возмущена, травмирована и шокирована тем, что их дочь подверглась насилию, и тем, что ей не уделяли достаточного внимания в клинике Hacienda, - сказал адвокат Джон Майклс.

Родственники, по его словам, не готовы сами выступать с публичными заявлениями. Адвокат передал с их слов, что у родившегося ребенка будет «любящая семья, в которой о нем позаботятся».

Подробности о пострадавшей пациентке, в том числе и ее имя, не раскрываются. Известно лишь то, что она оказалась прикована к аппарату искусственного жизнеобеспечения после того как утонула. Также сообщается, что пациентка – коренная американка из племени индейцев апачи из Сан-Карлоса.

Полиция собрала материалы ДНК у мужчин, работающих в клинике. На пресс-конференции в среду представитель полиции штата сказал, что ему неизвестно о случаях отказа от сдачи биоматериала. В клинике заявили, что сделают все, чтобы расследование полиции принесло результаты как можно скорее.

В департаменте здравоохранения Аризоны сообщили, что проверили условия содержания пациентов в больнице и ввели там усиленные меры безопасности. В частности, как сообщили в полиции Финикса, теперь сотрудники-мужчины заходят в палаты к пациенткам только в сопровождении женщин.

Вскоре после того как стало известно об инциденте, исполнительный директор корпорации, отвечающей за клинику Hacienda в Аризоне, Билл Тиммонс подал в отставку.