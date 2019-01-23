В центре Николаева пропало электричество – без света осталось несколько улиц

В Николаеве вечером в среду, 23 января без света остались несколько улиц в центре города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Фото - Игорь Дорошенко

Свет погас в домах, в частности, по улицам Пушкинская и Большая Морская, в некоторых домах на 3-й Слободской.

Николаевский журналист Игорь Дорошенко на своей странице в Facebook описал ситуацию, которая возникла в одном из супермаркетов из-за отключения света:

«В АТБ на 3-й Слободской пропало электричество, охрана быстро выгоняет покупателей, наверное для того, чтобы ничего не «мутонули».

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевоблэнерго» снова отключит свет в некоторых общежитиях «Гуртожитка» из-за долгов граждан.