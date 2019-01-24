Задержанный за грабеж николаевских школьников мужчина недавно отсидел за подобные преступления – он может вернуться в тюрьму на 6 лет

Задержанный патрульными за грабеж школьников мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за подобные преступления, и снова может туда вернуться на срок до шести лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 23 января подразделение ТОР патрульной полиции по горячим следам задержало подозреваемого в ограблении 11-летней девочки и 9-летнего мальчика. У девочки возле школы он отобрал телефон, а у мальчика, кроме мобильника, решил отобрать и рюкзак с личными вещами.

«Выяснилось, что 28-летний задержанный ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные уголовные правонарушения и уволился из тюрьмы в 2018 году», – уточнили в полиции.

Сейчас следователи готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 186 («Грабеж») и частью 2 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске полиция за полчаса задержала вора, который обокрал попутчика в поезде.