В Николаевской области женщина приревновала своего мужа к знакомой и тяжело ранила её ножом

Во Врадиевке женщина тяжело ранила ножом знакомую, которую приревновала к своему мужу.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что ночью 19 января подозреваемая была у себя дома вместе со своей 33-летней знакомой. На почве ревности из-за вероятной измены мужа подозреваемой между женщинами началась ссора и злоумышленница кухонным ножом нанесла один удар в область брюшной полости потерпевшей.

21 января 32-летней жительнице Врадиевки сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленном телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения.

Сейчас досудебное расследование продолжается. За совершение указанного преступления женщине грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, как на Харьковщине мужчина на почве ревности чуть не забил до смерти монтировкой жену и ее подругу.