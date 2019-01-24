В Запорожье СБУ задержала на взятке сотрудника СБУ, вымогавшего деньги у граждан африканских стран

В Запорожской области СБУ совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили и блокировали механизм получения взяток сотрудниками СБУ от иностранных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руководитель одного из подразделений областного управления совместно с подчиненным требовали и получали от граждан африканских стран деньги за содействие или не создание искусственных препятствий при получении в органах Государственной миграционной службы видов на временное и постоянное проживание в Украине.

В пресс-службе ГБР сообщили, что указанные должностные лица - подполковник и его подчиненный старший лейтенант, систематически получали от иностранцев, в частности граждан Камеруна и Судана, неправомерную выгоду за беспрепятственное получение вида на временное и постоянное проживание в Украине.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали обоих злоумышленников в Запорожье во время получения от двух иностранцев 1 тыс. 500 долларов США из общей суммы взятки в две тысячи американских долларов.

Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало видео задержания на взятке высокопоставленного сотрудника СБУ.