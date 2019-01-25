В США сбежавшей от похитителя девочке отдадут $25 тысяч, которые назначили наградой за ее спасение

В США 13-летняя Джейми Клосс из штата Висконсин, которая была похищена и сумела сбежать от преступника, получит 25 тысяч долларов, обещанные за информацию о ее местонахождении.

Об этом сообщила компания Hormel Foods, которая назначила награду, передает «Медуза».

- Ее храбрость и сила вдохновили наших сотрудников по всему миру, - заявил глава Hormel Foods Джим Сни.

Компания планирует перечислить деньги в трастовый фонд на имя Джейми Клосс.

В октябре 2018 года родителей Джейми Клосс убили, а ее саму похитили. Через 88 дней девочка сбежала. Ее похитителя, 21-летнего Джейка Паттерсона, арестовали. Паттерсон заявил, что решил похитить Клосс, увидев ее на улице. За информацию о местонахождении девочки была назначена награда в 50 тысяч долларов – по 25 тысяч от Hormel Foods и ФБР. Будут ли переданы кому-то деньги, обещанные ФБР, неизвестно.

Как сообщают «Факты», похититель отвез девочку в уединенный домик, в подвале которого держал ее три месяца – до того, как ей удалось сбежать. Паттерсон регулярно избивал Джейми и угрожал ей. Когда к нему кто-то приходил или ему самому нужно было уехать, маньяк заставлял ее сидеть под своей кроватью. Иногда она проводила там по 12 часов – без воды, пищи и возможности сходить в туалет. При этом Джейк Томас окружал кровать коробками, сумками, корзинами с бельем и прочими тяжелыми вещами, которые девочке было трудно сдвинуть с места. Также по их расположению похититель мог увидеть, прикасалась ли к ним его пленница и не пыталась ли выбраться наружу.

10 января Паттерсон сказал Джейми, что уедет на пять-шесть часов. Убедившись в его отсутствии, девочка выбралась из-под кровати, схватила его туфли и первую попавшуюся под руку одежду и бросилась бежать из дома. Отойдя к пролегавшей рядом дороге, школьница обратилась за помощью к женщине, гулявшей с собакой.

Паттерсона задержали, когда он ехал в машине, разыскивая Джейми на улице. Безработный Паттерсон ранее не попадал в поле зрения полиции. Одноклассники характеризовали его, как замкнутого и необщительного человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны.