Ученые подтвердили, в тюрьме Шпандау повесился именно нацист Гесс, а не его двойник

Ближайшего помощника Адольфа Гитлера Рудольфа Гесса не подменили двойником в тюрьме.

Как сообщает «Фокус», статью с результатами исследования опубликовали в научном журнале «Forensic Science International: Genetics».

Как пишет британская газета Guardian, ученые из Университета Зальцбурга сравнили ДНК заключенного №7 из тюрьмы Шпандау в Берлине с образцами ДНК ныне живущего родственника Рудольфа Гесса. Результаты исследования показали, что между ними есть родство, а значит заключенным на самом деле был Гесс. Ученым, которые проводили экспертизу, не говорили, с чьим генетическим материалом они работают.

Гесс был помощником и заместителем Адольфа Гитлера в НСДАП. Он входил в ближайшее окружение фюрера с начала 1920-х годов. В начале Второй мировой войны Гесс в одиночку полетел в Великобританию, чтобы убедить ее заключить мир. Там его арестовали, и до конца войны он находился в плену.

На Нюрнбергском процессе Международный военный трибунал признал Гесса виновным в преступлениях против человечества и приговорил к пожизненному заключению. Сначала он был одним из семи заключенных, затем остался один. В 1987 году Гесс покончил с собой, повесившись на электрокабеле. До конца жизни он оставался сторонником национал-социализма. После смерти неонацисты стали считать его мучеником и провозгласили его идеалом борца за чистоту белой расы.

После смерти Гесса появились конспирологические теории о том, что в тюрьме его подменили двойником. Большая часть документов, связанных с заключением помощника Гитлера, до 2017 года оставалась секретной. Одним из главных сторонников теории заговора был его тюремный врач. Его подозрения основывались на том, что заключенный до 1969 года отказывался встречаться с семьей, а также имел некоторые физические различия с Рудольфом Гессом.

Отметим, останков Гесса не сохранилось. Его сначала похоронили на кладбище в Вунзиделе, но местные неонацисты стали ежегодно устраивать акции на его могиле в день смерти Гесса 17 августа. Поэтому в 2011 году власти приняли решение эксгумировать труп нацистского преступника, кремировать его и развеять прах над морем.

Напомним, что ранее в Германии суд отказался рассматривать дело 95-летнего экс-охранника концлагеря, обвиняемого в смерти более 36 тысяч человек.