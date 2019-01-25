За кражу автодеталей из части николаевских морпехов мужчине дали два года условно

В Николаеве приговорили к двум годам условно мужчину, который воровал автомобильные детали из территории воинской части морских пехотинцев.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Следствие установило, что обвиняемый дважды утром перелазил ограждение воинской части и похищал различные детали от грузовых автомобилей. В частности он украл пять генераторов от «КамАЗа» и радиатор от «Урала».

В суде обвиняемый в краже признал свою вину в совершении этого преступления.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Одновременно суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием на срок в два года.

Напомним, как в Николаеве двое бывших военных получили условные сроки за кражу из воинской части.