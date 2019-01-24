В Николаеве СБУ и ГБР задержали участкового – он вымогал 7 тысяч гривен, чтобы парня не «привлекли» за кражу коробки «Рафаэлло»

В Николаеве в четверг, 24 января, спецподразделение «К» управления СБУ и следователи Государственного бюро расследований задержали старшего лейтенанта полиции по подозрению в вымогательстве взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в СБУ.

Задержанный является участковым инспектором Ингульского отдела полиции. По предварительным данным, он вымогал 7 тысяч гривен у матери парня, пойманного на мелкой краже. Ранее этого парня задержала охрана в одном из супермаркетов за кражу коробки «Рафаэлло» и передала полиции.

После этого участковый стал вымогать у женщины деньги, чтобы ее сына не привлекли к уголовной ответственности. Мать сообщила об этом в СБУ.

Фото – «Новости-N»

Участкового задержали во время передачи денег на улице Шоссейной. Следователи ГБР объявили ему о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее заместителя начальника отделения полиции Николаевского района Юрия Ковалюка задержали при получении взятки. А 21 июля в Николаевской области начальника Еланецкого отделения полиции Николая Стремилова задержали за то, что он систематически вымогал неправомерную выгоду от местного фермера за невмешательство в его деятельность.