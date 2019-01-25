На Закарпатье силовики провели спецоперацию по «зачистке» группировки контрабандиста, который убил пограничника

На Закарпатье, в районе Мукачево, силовики провели спецоперацию по зачистке группировке контрабандистов. Проходило более 10 обысков в селах Солотвино, Апша и Деловое.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» .

По предварительным данным, уже изъято в домах подозреваемых одиннадцать ящиков сигарет без акциза, боевой пистолет ТТ, два травмата, более 50 тысяч долларов. Операция продолжается.

Причиной таких действий является убийство членом группировки контрабандистов офицера Государственной пограничной службы Вадима Березенского.

Майор Вадим Березенский был назначен начальником отдела пограничной службы «Деловое» осенью прошлого года. 15 ноября по тревоге он в составе пограничного наряда направился к пограничному знаку № 319. Там была обнаружена группа нарушителей государственной границы Украины, которые переправились через реку из Румынии. Нарушители были одеты в гидрокостюмы, без документов, но с деньгами — 5 тысяч евро.

Взятку майор отклонил. Он поднял тревогу и сообщил румынским пограничникам, что на данном участке прорыв границы, и была переправлена контрабанда в Румынию. Румыны начали поиск.

«К месту происшествия подъехал с нашей стороны Иван Магей, 1988 года рождения, проживающий в городе Рахов на улице Буркут, 98. Мелкий контрабандист с большими оборотами, который постоянно переправлял партии сигарет через границу Как известно, сигареты в Украине в разы дешевле, чем в Евросоюзе, и контрабанда сигарет один из самых выгодных сейчас видов преступного бизнеса. Магей считал, что здесь у него все схвачено, и любого он сумеет обломать. Но офицер ни на какие угрозы не поддался», — пишет издание.

Магей сел за руль автомобиля, разогнался и со всей силой сбил офицера. Пограничник получил страшные раны: тяжелую политравму, кровоизлияние в легкие, закрытые переломы ребер и травму груди, разрыв печенки, селезенки, большая потеря крови. 17 ноября Вадим Березенский умер.

«У офицера осталась жена — Ирина Петровна, сын Дмитрий 2008 года рождения, дочь Кристина, которой исполнился всего один годик. Они уже никогда не увидят отца, который честно и мужественно служил своей стране», — пишет издание.

Вадим Березенский Иван Магей

Полиция Магея задержала. Также сегодня следствие задержало всех других участников банды, включая брата Магея.

Обновлено 11:49: В пресс-службе Госпогранслужбе подтвердили информацию о проведении спецоперации на Закарпатье. Пограничник отметил, что в четверг оперативники ГПСУ и спецподразделение «Дозор» провели обыски по 13 адресам в населенных пунктах Рахов, Деловое, Костылевка, Солотвино и Нижняя Апша Закарпатской области.

«По результатам проведенных обысков обнаружено 46,6 тысяч евро, 7380 долларов, пистолет «ТТ» и 7 патронов к нему, два травматических пистолета и 86 патронов к ним, сигареты (11 ящиков) и 2 радиостанции», - написал Слободян.

Сейчас на Закарпатье продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, на белорусско-украинской границе автомобиль наехал на пограничника и скрылся