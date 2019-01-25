«Топор и газовый баллончик»: В Киеве песчаные нелегалы напали на съемочную группу и активистов

В четверг, 24 января, в Киеве на Выдубычах песчаные нелегалы напали на съемочную группу «Стоп коррупции».

Об этом сообщил координатор ОО «Стоп коррупции» Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

«Сегодня список Гандзюк мог пополниться. Пару часов назад на Выдубичах было совершено нападение на съемочную группу «Стоп коррупции». Журналисты, вместе с двумя правозащитниками, прибыли на точку, где грабят песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами. Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют. Автомобиль, на котором активисты привезли журналистов, порубили топором. В буквальном смысле. Разбили стекло в дверях», - говорится в сообщении.

По словам Бачкалы, одному из журналистов выбили зуб, у оператора осталась гематома на затылке и провалы в памяти.

«Один из пострадавших активистов - ветеран полка Азов, участник боевых действий, имеет награды за участие в АТО. Сейчас ребята в больнице. Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали. Полиция объявила план-перехват по городу Киев. Напомню, на Выдубичах крупнейшая в столице незаконная точка добычи песка. Ее годовой объем - 100 миллионов гривен. Эта земля была в аренде у компании «Мостострой». Киевсовет разорвал его на последней сессии 2018 года. Но песчаные нелегалы ​​продолжают работать. На глазах у правоохранителей. Может потому браконьеры ведут себя так вызывающе?» - возмутился координатор ОО.

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что вечером им поступило сообщение о том, что по улице Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

По словам пострадавших, одно из транспортных средств, которые после нападения уехали в сторону города, впоследствии вернулось на огражденную территорию. Поэтому спецназовцы зашли туда и обнаружили семь человек, назвавшихся охранниками. Все их доставили к управлению полиции для дачи объяснений.

Также правоохранители осмотрели место происшествия и проверяли информацию потерпевших о том, что во время нападения они слышали выстрелы. По факту происшествия сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 187 («Разбой» ) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Позже стало известно, что в одном из девяти доставленных в полицию охранников предприятия, журналисты опознали нападающего. Действиям других доставленных после первоочередной проверки дадут правовую оценку.

Кроме того, в ходе обыска на территории полиция изъяла мобильные телефоны лиц, которые находились там, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля.

Потерпевший, которого доставили в больницу, по словам медработников, получил черепно-мозговую травму, ожог слизистой оболочки глаз. После оказания помощи он покинул больницу.

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