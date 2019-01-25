Хищение 93 миллионов гривен в «Укрзалізниці»: НАБУ сообщило о подозрении двум помощникам нардепа

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Отмечается, что в ходе расследования были получены сведения, что лицо, которое подозревают в совершении особо тяжкого преступления, скрывается от следствия, 23 января его объявили в розыск.

«Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО «Укрзалізниця» составляет восемь человек, из которых двое являются помощниками одного из народных депутатов», - отметили в НАБУ.

Напоминаем, ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.