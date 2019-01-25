На Николаевщине солдат ушел на два месяца в самоволку и его приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Первомайский горрайонный суд Николаевской области 25 января осудил военнослужащего срочной службы одной из воинских частей за самовольное оставление места службы.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

«В суде доказано, что 30 декабря 2016 года солдат Б с целью временно уклониться от исполнения обязанностей не явился вовремя на новое место службы согласно предписанию, предоставленному ему командиром воинской части. Самовольно освободив себя от исполнения обязанностей военной службы почти на два месяца, военнослужащий находился по месту жительства, проводя время по своему усмотрению», - сообщили в прокуратуре.

За самовольное оставление части солдата приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Суд частично присоединил к новому приговору неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и окончательно назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, что ранее николаевского матроса приговорили к трем годам тюрьмы за то, что он ушел в «самоволку» на 10 месяцев.