В Харькове СБУ задержала боевика «ЛДНР» с арсеналом гранат

В Харькове сотрудники СБУ задержала боевика террористической «ЛДНР» с арсеналом гранат.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-службы Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшие территории Луганской и Донецкой областей. Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований «ДШБ ДНР», «Казачья союз« Войска Донского ДНР», специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов «ЛНР» «Заря» харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи Дебальцево.

Вернувшись в Харьковскую область для «отдыха», боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях. По информации СБ Украины, в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам «ЛНР».

Правоохранители провели обыск частного домовладения в Харькове, где жил злоумышленник, во время которого обнаружено и изъято семь боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов. Боевика задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Управления СБ Украины в Харьковской сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Напомним, на Одещине СБУ задержала мужчину, который возил «гуманитарную» помощь на Донбасс из РФ.