Двух предпринимателей подозревают в махинациях при ремонте дорог во Врадиевке

В Николаевской области двух предпринимателей подозревают в причастности к присвоению бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог во Врадиевке.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В декабре 2017 года предприниматель составил заведомо поддельные официальные документы по выполнению работ и присвоил бюджетные средства в сумме почти 300 тысяч гривен, предназначенных для ремонта дорог во Врадиевке.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что ремонтные работы провели некачественно и не в полном объеме. В результате таких незаконных действий нанесли материальный ущерб государству.

Первому предпринимателю сообщили о подозрении по части 4 статьи 191 («Присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением») и частям 2-3 статьи 358 («Составление и выдача заведомо поддельных официальных документов») Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, второму предпринимателю сообщили о подозрении по части 1 статьи 365-2 («Злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, причинившее существенный вред») и части 3 статьи 358 УК Украины. Он осуществлял технический надзор за выполнением ремонта дороги.

Напомним, что ранее в Николаеве подрядчик затянул с ремонтом спортплощадки, но за пару дней до Нового года получил почти всю сумму договора.