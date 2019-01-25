Николаевская полиция изъяла в магазине 140 часов – копии известных брендов

В Николаеве полиция изъяла 140 часов, подделок известных брендов, которые продавали в магазине в торговом центре.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

43-летняя предпринимательница торговала часами, пока в полицию не начали обращаться представители брендовых компаний в Украине. Они заявили, что продают часы, которые только внешне похожи на оригинальные, что нарушает авторские права, порочит репутацию компаний и приводит к убыткам.

Сотрудники Центрального отдела полиции совместно с николаевскими киберполицейскими задокументировали девять фактов незаконной продажи. Также они изъяли 140 часов и направили их на исследование. По заключению многочисленных экспертиз аксессуары не являются оригиналом и «содержат признаки подделки известных торговых марок».

Материалы дела передали в суд, женщину обвиняют по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины («Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 тысяч до 255 тысяч гривен. В полиции заявили, что предпринимательница нанесла ущерба на 30 миллионов гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция обнаружила производство контрафактного алкоголя.