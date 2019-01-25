СБУ и Генинспекция ГПУ задержали замглавы прокуратуры Фастова, которая вымогала взятку за «крышевание» заправок

СБУ и Генеральная инспекция Генпрокуратуры Украины уличили в систематических взятках заместителя руководителя Фастовской местной прокуратуры в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры и пресс-центре СБУ.

По данным СБУ, заместитель главы местной прокуратуры наладила механизм получения неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непринятие мер реагирования по пресечению незаконной торговли газом.

«За свои услуги по «крышеванию» противоправной деятельности прокурор требовала от представителя коммерческой структуры разовую «таксу» в размере три тысячи долларов США и ежемесячно – десять тысяч гривен», - отмечено в сообщении.

В рамках уголовного производства подозреваемую задержали при получении десяти тысяч гривен – очередной суммы взятки. Также проверяется информация о причастности к незаконным действиям руководителя местной прокуратуры.

«В ходе досудебного расследования проверяется причастность заместителя руководителя Фастовской местной прокуратуры, а также руководителя Фастовской местной прокуратуры к вымогательству и получению от гражданина неправомерной выгоды в сумме 3 тысячи долларов США и 20 тысяч гривен за непринятие мер прокурорского реагирования по функционированию на территории Фастовского района сетей газовых АЗС», - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее НАБУ показало, как прокурор ГПУ требовал взятку от подсудимых за минимальное наказание.