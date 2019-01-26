Николаевская полиция просит установить личность умершего

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Веселиновское отделение полиции ГУНП в Николаевской области просит граждан помочь в установлении личности умершего мужчины. 

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции. 

Отмечается, что в субботу, 25 января, в Веселиновское отделение полиции от медицинских работников поступило сообщение о том, что в помещении железнодорожного вокзала на станции «Колосовка» без внешних признаков насильственной смерти найдено тело мужчины, который умер до приезда скорой медицинской помощи.

Приметы: примерный возраст 55-60 лет; рост 165-175 см; худощавого телосложения; волосы темные с сединой. На среднем пальце левой руки татуировка в виде перстня и на плечи правой руки - в виде паутины. 

Был одет: в куртку с капюшоном черного цвета, черную кепку, батник темно-синего цвета, темно-коричневый свитер, черные брюки и резиновые сапоги.

«Просьба ко всем, кто по одежде или татуировке узнал потерпевшего, и владеет информацией о его личности, или любыми другими сведениями, полезными для следствия, сообщить в Веселиновское отделение полиции по адресу: пгт. Веселиново, улица Свободы, 3 или звонить (05163) 2-11-34, 063-197-48-54, 102», - говорится в сообщении.

Анатолий Чубаченко

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