В Кривом Роге полиция задержала наркосбытчика с арсеналом оружия

В результате совместной спецоперации полиции и Службы безопасности Украины в Кривом Роге задержали наркосбытчика с арсеналом оружия

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.

37-летний мужчина занимался сбытом наркотиков на территории города Кривой Рог и хранил в квартире оружие и боеприпасы.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли 2 гранаты «Ф-1», автомат Калашникова, стартовый пистолет, около 200 патронов, а также 25 пакетиков с марихуаной и таблетки с псеводоефедрином. Все изъятое направлено на экспертизу.

С 24 января 2019 криворожанин арестован и содержится в учреждении исполнения наказания за совершение других преступлений. После результатов исследования будет принято решение о привлечении его к ответственности по статьям 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 311 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров»).

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