Суд разрешил изъять ряд документов по делу о несуществующем ремонте на базе отдыха «Николаевского бронетанкового завода», за который «вывели» ₴857 тысяч

Центральный районный суд Николаева дал разрешение на временный доступ к документам следователю Следственного управления ГУНП в области в рамках дела о ремонте базы отдыха «Ветерок», за который ГП «Николаевский бронетанковый завод» перечислило фирме «Ли Тур» 857 тысяч гривен.

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда.

Как известно, ранее в военной прокуратуре Южного региона Николаевского гарнизона сообщили, что должностные лица завода подделали документы и перевели 830 тысяч гривен за якобы ремонт базы отдыха.

В постановлении указано, что уголовное производство открыто по части 4 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины – растрата имущества. В ходе досудебного расследования установлено, что договор между «Николаевским бронетанковым заводом» и ООО «Ли Тур» был заключен еще 20 июня 2017 года. Согласно договору, фирма должна была изготовить, поставить и осуществить монтаж 7 единиц двойных домиков с террасой, общей стоимостью 1 миллион 15 тысяч гривен, в течение 35 календарных дней после предоплаты.

6 июля 2017 года «Николаевский бронетанковый завод» перечислил 507 тысяч гривен, соответственно, до 10 августа работы должны были быть выполнены, но домики так и не были доставлены. Спустя 4 месяца был заключен дополнительный договор – срок работ перенесли на следующий год, до 1 августа 2018 года.

При этом, в бухгалтерской отчетности за 7 ноября 2017 года указано, что «Ли Тур» поставил 3,5 единицы товара, в связи с чем, 30 марта 2018 года фирме перечислили еще 350 тысяч гривен несмотря на то, что указанная продукция даже не была изготовлена.

«Кроме этого, было установлено, что согласно информации, предоставленной ООО «ЭКО МОДУЛЬ-УКРАИНА» (код ЕГРПОУ 39722375), между указанным предприятием и ООО «Ли Тур» был заключен договор поставки товара №13 / 07, а именно конструкции каркаса мобильного блочно модульного здания в количестве семи конструкций. Однако ООО «Ли Тур» не выполнило условия договора о полной оплаты изготовленного товара, его поставки за свой счет, что свидетельствует о проведении бестоварной операции и умышленного невыполнения ООО «Ли Тур» условий вышеуказанного договора с целью присвоения денежных средств», – говорится в документе.

В связи с этим следователь полиции просил суд предоставить разрешение на временный доступ к ряду документов, в числе которых договор между «НБТЗ» и «ли Тур»; переписка; акты приема-передачи домиков; выписки, банковские квитанции, платежные поручения, выданные фирме; журнал учета базы отдыха для проведения почерковедческой и экономической экспертиз. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, что аудиторы при осмотре базы отдыха «Ветерок», состоящей на балансе ГП «Николаевский бронетанковый завод», не нашли 11 дачных домиков.

Эта база отдыхарасположена на 1 га земли в селе Коблево и предназначена для организации отдыха и оздоровления сотрудников бронетанкового завода, членов их семей и других граждан. Однако база отдыха не использовалась госпредприятием по назначению на протяжении 11 лет.