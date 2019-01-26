На Николаевщине полиция задержала мужчину, который убил товарища из-за 30 гривен

В субботу, 26 января, в Веселиновской отдел полиции от местного жителя одного из поселков района поступило сообщение о том, что он обнаружил тело своего односельчанина с многочисленными ножевыми ранениями. Правоохранители задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что незадолго до убийства погибший вместе с приятелем гостили у односельчан.

«Изрядно «подогретые» алкоголем гости разошлись по домам. Но через некоторое время злоумышленник вспомнил, что у знакомого остались средства, которые они не потратили, когда гостили. Поэтому, прихватив нож, он пошел их забрать, но товарищ отказался отдавать. Возмущенный односельчанин нанес многочисленные ножевые ранения в область сердца и перерезал горло 63-летнему потерпевшему, после чего забрал из кармана 30 гривен и пошел домой», – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина постирал свою одежду, а нож и ботинки пытался сжечь в печи.

«Правоохранители задержали 62-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения», – сообщили в ведомстве.

Задержанный мужчина уже 25 лет находился в местах лишения свободы, в том числе и за аналогичное преступление. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в прошлом году двое николаевцев под действием алкоголя убили своих пожилых матерей.