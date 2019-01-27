На Львовщине чиновник Верховной Рады напал на патрульных, которые остановили его автомобиль

Юрий Сорочик В субботу, 26 января, на трассе между поселками Рудно и Рясное-Русское во Львовской области руководитель секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик напал на сотрудника патрульной полиции, который остановил его автомобиль.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава полицейской комиссии во Львовской области Виктория Балицкая.

«Вчера около 22:00 на кольцевой дороге между Рудно и Рясное-Русское патрульные остановили автомобиль «BMW X5», так как он двигался без включенных фар ближнего света. За рулем была женщина, в салоне находился ее муж. По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции», - написал Балицкая.

Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские.

На водителя составили протокол об админнарушении.

Напомним, в Николаеве пасынок пьяного водителя «Infiniti» ударом ноги сломал челюсть патрульному.