На Киевщина на парковке у супермаркета неизвестные ограбили народного депутата от БПП

Народного депутата от БПП Владимира Куренного в субботу, 26 января, ограбили на парковке «МегаМаркета» в Ходосеевке Киевской области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Практически у входа в МегаМаркет (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину и на глазах огромного количества людей, включая, кстати, и охрану «МегаМаркета», умчался», - рассказал нардеп.

При этом сообщник грабителя пробил ножом заднее колесо машины депутата.

«К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства», - рассказал Куренной.

По словам нардепа, в сумке было разрешение на пистолет, однако самого пистолета не было.

«Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких-то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где-то выбросили», - добавил депутат.

Также он отметил, что шесть лет назад на этой же парковке у него пытались угнать машину.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные обокрали квартиру главы «Народного руха», который задекларировал крупные суммы в валюте.

Также отметим, что ранее в Киеве неизвестные обокрали квартиру замминистра экономики Нефедова, пока тот был на фестивале в США. В июле 2016 года неизвестные угнали машину заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.