В Париже неизвестные украли картину известного уличного художника, посвященную жертвам теракта 2015 года

В Париже из концертного зала Батаклан неизвестные похитили работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную жертвам терактов в Париже 2015 года. Картина была нарисована на одной из дверей здания.

Об этом говорится на странице Батаклана в Facebook, передает УНИАН.

«Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси, символ размышления, которая принадлежала всем: приезжим, парижанам, гражданам мира, - была похищена», - говорится в сообщении.

Художник разместил свою работу на двери запасного выхода из Батаклана, желая выразить дань уважения и поддержку.

«Суть городского искусства состоит в том, чтобы оживить произведение в конкретной среде, и мы убеждены, что это произведение имело смысл только в этом месте, потому мы хотели его оставить в свободном доступе на улице», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что ранее картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе за миллион фунтов.