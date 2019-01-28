В Запорожье мужчина, угрожая пистолетом, ограбил отделение почты – его оперативно задержала полиция

В Запорожье мужчина совершил разбойное нападение на отделение почты. Злоумышленник задержан.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области..

Инцидент произошел 26 января около 16:40 на улице Товарищеской.

«Злоумышленник зашел в помещение отделения почты и попросил разменять крупную купюру. После чего завладел деньгами из рук кассира и выбежал. Женщина 1987 года рождения побежала за правонарушителем и пыталась его догнать. Последний достал предмет, похожий на пистолет, и угрожая им убежал. Гражданка увидела, как со двора дома выехал автомобиль», - говорится в сообщении.

В городе ввели полицейскую операцию «Сирена».

Патрульные на выезде с плотины ДнепроГЭС остановили автомобиль, похожий по описанию и в салоне транспортного средства обнаружили гражданина, похожего по приметам на нападавшего.

Напомним, на Харьковщине полиция задержала банду иностранцев, подозреваемых в ограблении «ювелирки» в Кривом Роге.