На границе с Польшей пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины крупную партию старинных монет

Крупную партию старинных монет обнаружили вчера на границе с Польшей украинские правоохранители в поезде «Киев – Перемышль».
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Товар обнаружили в поезде Интерсити «Киев – Перемышль» по информации сотрудников СБУ в Ровенской области. Во время общего осмотра ... монеты нашли у гражданина Украины 1962 года», - говорится в сообщении.
У мужчины изъяли 375 монет, среди них - античные монеты и монеты датированы началом XVIII века.
Их отправили на экспертизу для установления культурной и исторической ценности.
Напомним, ранее СБУ помешала николаевскому чиновнику, который хотел незаконно выслать заграницу антикварные медали.