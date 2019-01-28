На границе с Польшей пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины крупную партию старинных монет

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Крупную партию старинных монет обнаружили вчера на границе с Польшей украинские правоохранители в поезде «Киев – Перемышль».

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Товар обнаружили в поезде Интерсити «Киев – Перемышль» по информации сотрудников СБУ в Ровенской области. Во время общего осмотра ... монеты нашли у гражданина Украины 1962 года», - говорится в сообщении.

У мужчины изъяли 375 монет, среди них - античные монеты и монеты датированы началом XVIII века.

Их отправили на экспертизу для установления культурной и исторической ценности.

Напомним, ранее СБУ помешала николаевскому чиновнику, который хотел незаконно выслать заграницу антикварные медали.

Роман Свиридов

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