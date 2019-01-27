В Харькове полиция задержала «смотрящего» за областью криминального авторитета «Валерсона» и его сообщника

В Харькове полицейские задержали двух неоднократно судимых рецидивистов, обладающих значительным авторитетом в криминальных кругах региона - 44-летнего «смотрящего» за Харьковской областью по кличке «Валерсон» и 44-летнего держателя «общака».

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленников разоблачили 24 января и задержали на улице Котлова. Отмечается, что у одного из мужчин полицейские изъяли пистолет «ПМ» и сверток с веществом белого цвета, похожим на наркотическое вещество метадон. Подобный сверток нашли и у второго задержанного. Вещественные доказательства направили на проведение экспертизы.

Полиция открыла уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного Кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 28 декабря в Харькове полиция помешала сходке криминальных авторитетов – задержали 20 человек. Тогда среди задержанных также был «вор в законе» и местный авторитет «Валерсон».