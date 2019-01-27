Жителя Николаевщины, который пьяным на мотоцикле сбил пешехода и едва не лишил жизни, наказали условным сроком и без лишения прав

В Первомайске мужчину приговорили к двум годам условно за то, что он, будучи в нетрезвом состоянии, на мотоцикле сбил пешехода, и тот после наезда получил опасные в тяжкие травмы.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло еще в августе 2014 года и только в январе 2019 года суд вынес этот приговор. Пьяный водитель мотоцикла «Viper» без регистрационного номера ехал около часа ночи в селе Софиевка Первомайского района. Скорость движения превышала 100 километров в час.

На перекрестке он не сбавил скорость и сбил пешехода, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход. В результате наезда пострадавший получил открытые переломы ног, которые относятся к тяжким телесным повреждениям опасным для жизни в момент причинения.

В суде обвиняемый признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

В итоге суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года без лишения права управлять транспортными средствами. Одновременно суд освободи осужденного от отбывания тюремного наказания в с испытательным сроком на два года.

Напомним, как на Николаевщине «ВАЗ» насмерть сбил пенсионерку-пешехода и скрылся с места аварии.