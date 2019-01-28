Вору из Грузии дали меньше 2 лет тюрьмы за кражи в общественных местах Николаева – большую часть срока он уже отсидел по «закону Савченко»

В Николаеве приговорили к одному года и восьми месяцам лишения свободы ранее судимого гражданина Грузии, который воровал у граждан в кафе, магазинах и других общественных местах. При этом значительную часть этого срока ему засчитали как уже отбытый по так называемому «закону Савченко», по котором день содержания под стражей в СИЗО считается за два дня тюрьмы.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

По информации «Преступности.НЕТ», осужденного гражданина Грузии зовут Ишхан Мкртичан. С 2010 года его пять раз судили за совершения краж.

Установлено, что в 2016 году, после недавнего освобождения из тюрьмы, почти год совершал кражи имущества в кафе, пиццериях, ресторанах, магазина, спортзале, расположенных в центре Николаева. Он незаметно похищал телефоны, кошельки, украшения и другие мелкие ценности посетителей общественных заведений.

В суде сам обвиняемый полностью признал свою вину в этих кражах. Он объяснял свое воровство сложным материальным положением.

Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Также суд частично присоединил наказание по приговору Вознесенского горрайонного суда Николаевской области за кражи от 26 января 2017 года и окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев.

При этом суд зачислил осужденному в срок отбывания наказания срок его предварительного заключения в период с 16 мая 2018 по 22 января 2019 включительно из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Таким образом, он фактически уже отсидел один год и четыре месяца.

Напомним, как в Николаеве суд отменил решение миграционной службы о лишении вида на жительство и депортации из Украины ранее судимого гражданина Грузии Вахида Талибова, которого полиция считает опасным для общества.