На Харьковщине и Сумщине пограничники выявили более 1,5 килограмма наркотиков

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области и Государственная фискальная служба Украины обнаружили партию вещества, похожее на наркотическое.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Информация о возможном незаконном перемещении через границу наркотического вещества была получена пограничниками от сотрудников Службы безопасности Украины.

«В пункт пропуска «Пески» прибыл автомобиль «Volkswagen». На нем в Россию направлялся пассажир, гражданин Украины 1999 года рождения. В ходе осмотра вещей мужчины, с помощью служебной собаки пограничников, в куртке, которая находилась в сумке с личными вещами, правоохранителями выявлено 10 пакетов с веществом серо-зеленой цвета растительного происхождения. Они были вшиты под подкладку куртки. Общий вес вещества составила 1,5 килограмма», - сказано в сообщении.

Кроме того, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда с помощью служебной собаки обнаружили два пакета с веществом серо-зеленой цвета растительного происхождения. Их пытался незаконно переместить через границу гражданин Молдовы 1996 года рождения. Он направлялся в Россию рейсовым автобусом.

Все вещества изъяты и переданы компетентным органам.

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