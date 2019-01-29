Американец ограбил банк и скрылся с места преступления на электросамокате

В США 19-летний парень ограбил банк и уехал на электросамокате. Грабителя выдало то, что прокат самоката он оформил на свои документы.

Об этом сообщает сайт «Itc.ua» со ссылкой на газету «Austin American-Statesman».

Житель Остина, штат Техас, пришел в отделение банка BBVA Compass и потребовал деньги от кассира, передав ей записку с угрозами. Получив деньги, он ушел. Полиция изучила записи с камер вокруг банка и обнаружила видео, на котором похожий по описанию на грабителя мужчина уезжает на самокате Jump (сервис проката электрических велосипедов и самокатов, принадлежащий Uber).

Детективы отправили запрос в Uber, чтобы узнать данные учетной записи, на которую арендовали искомое транспортное средство. В ответ компания предоставила полиции номер телефона, информацию по кредитной карте и электронную почту Луки Манджиарано.

По словам правоохранителей, внешность Манджиарано совпала с лицом на записях с ограбления, а местоположение его телефона в момент инцидента – с районом, где находится банк. Впоследствии горе-грабитель был задержан.

Напомним, что ранее в Борисполе задержали грабителя, который угрожал жертве шприцом со смертельной вакциной.