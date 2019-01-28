В Мариуполе спецназ полиции задержал представителя «вора в законе» Гули во время празднования дня его рождения

В Мариуполе сотрудники полиции совместно с СБУ задержали разыскиваемого за разбой гражданина Грузии, который вернулся в Украину под другой фамилией для установления «воровского порядка».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник криминальной полиции в Донецкой области Артем Кисько.

«Так закончился День рождения для гражданина Грузии, который прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу «Гули» для установления «воровского порядка», - написал Кисько.

Оперативниками Управления стратегических разработок ГУНП в Донецкой области и отдела «К» СБУ было установлено, что он приехал в Украину под чужой фамилией, потому что находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области.

«Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а его гостями еще будем разбираться: у кого-то изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране», - добавил он.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» от собеседника в Нацполиции, задержание проходило в Мариуполе в одном из ресторанов города.

Напомним, в Харькове полиция задержала «смотрящего» за областью криминального авторитета «Валерсона» и его сообщника.