Европейский суд открыл производство на прокуроров, которые расследовали «дело Титова»

Сергей Войченко Европейский суд по правам человека открыл производство по обращению одного из фигурантов так называемого «дела Титова».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Михаила Титова Сергей Войченко.

«Сегодня мы получили письмо, в котором сообщается, что Европейским судом по правам человека было открыто производство по нашей жалобе одного из задержанных. Убежден, такие решения в какой раз охладят пыл «горячих голов» на будущее, ну а своим процессуальным оппонентам желаю учить иностранный язык, ведь встретимся с Вами теперь не только в украинском суде. Случилось то, о чем мы вас предупреждали с нашей первой встречи. Безнаказанность здесь не пройдет!» – написал адвокат.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Примечательно, что данное заявление Генпрокурора так и не нашло своего подтверждения в ходе последующих судебных заседаний.

В свою очередь Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут. А среди найденного оружия был только официально зарегистрированный травматический пистолет.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.