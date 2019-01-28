Прохожий задержал грабителя, отобравшего у студентки телефон в центре Николаева

В Николаеве 27 января прохожий задержал мужчину, который на улице Лягина отобрал телефон у студентки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

19-летняя девушка шла по улице Лягина и набирала смс-сообщение. В это время злоумышленник выхватил мобильный и бросился наутек, а потерпевшая начала звать на помощь. Это увидел 33-летний работник аграрной компании. Мужчина догнал грабителя, самостоятельно задержал его и вызвал полицию.

На место происшествия прибыли бойцы роты полиции особого назначения и следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли телефон, который злоумышленник выбросил при попытке сбежать, и доставили задержанного в Центральный отдел полиции.

Выяснилось, что 23-летний задержанный поссорился с сожительницей, а потом из-за отсутствия денег решил «подзаработать» таким образом.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж») и в ближайшее время ему будут избирать меру пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, как ранее кандидат в мастера спорта по борьбе и охранник агрокомпании Юрий Блохин стал свидетелем грабежа, догнал злоумышленника и задержал его. Задержанный ранее уже был трижды судим за преступления.