В Первомайске полиция задержала женщину, которая наладила продажу амфетамина

В Первомайске полиция задержала за торговлю амфетамином ранее судимую за наркопреступления 35-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудники Первомайского отдела полиции документировали противоправную деятельность женщины в течение нескольких месяцев. Известно, что она продавала амфетамин только постоянным клиентам и всячески конспирировала свой бизнес.

Женщину задержали оперативники во время очередного сбыта. Дома у злоумышленницы правоохранители также нашли расфасованный амфетамин и другие наркотические средства. Все это полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). По согласованию с местной прокуратурой задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, а в суде будет решаться вопрос о бранные в отношении него меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, как 23 декабря сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области совместно с оперативниками Управления уголовного розыска, следователями и оперативниками Ингульского и Корабельного отделов полиции под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 2 провели масштабную спецоперацию по задержанию группировки, которая занималась продажей наркотиков через «закладки». Позже организатор этой группы торговцев «закладок» внес залог и вышел из Николаевского СИЗО.