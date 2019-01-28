«Решил вернуть автомобиль»: На Николаевщине за попытку подкупа офицера полиции задержан местный житель, который ездил на «BMW» с «перебитыми» номерами

В понедельник, 28 января, оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции в Николаевской области задержали местного жителя за попытку подкупа офицера полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Злоумышленник намеревался вернуть свой автомобиль, на который наложен арест, подкупив заместителя начальника следственного отделения Витовского отдела полиции, однако при передачи денежного вознаграждения в размере 9 тысяч гривен он был задержан.

Автомобиль «BMW 524» иностранной регистрации, которым управлял житель Витовского района, был остановлен патрульными полицейскими. Сотрудники полиции выяснили, что у автомобиля ранее были изменены номера агрегатов и кузова, в связи с чем было открыто уголовное производство по статье 290 Уголовного Кодекса Украины, а на сам «BMW» наложен арест.

Водитель решил вернуть автомобиль, подкупив офицера полиции, и предложил ему неправомерную выгоду. Договариваться с правонарушителем полицейский не стал, а о том, что ему предлагали денежное вознаграждение, сообщил руководству и оперативникам департамента внутренней безопасности.

38-летнего взяткодателя задержали в служебном кабинете Витвского районного отделения полиции в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. За предоставление неправомерной выгоды полицейском подозреваемому грозит от 4 до 8 лет заключения.

По факту попытки подкупа офицера полиции СУ ГУНП в Николаевской области открыло уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды»).

Как известно, 21 июля в Николаевской области начальника Еланецкого отделения полиции задержали за то, что он систематически вымогал неправомерную выгоду от местного фермера за невмешательство в его деятельность. Фермер обратился с соответствующим заявлением к сотрудникам внутренней безопасности полиции. Мужчина рассказал, что полицейский постоянно давит на него, угрожая создать искусственные проблемы в предпринимательской деятельности (выращивании зерновых культур). Свою лояльность майор полиции оценил в тысячу долларов США. Деньги 35-летний полицейский получил двумя частями. После получения всей суммы в 26 тысяч гривен взяточника задержали оперативники внутренней безопасности при содействии руководства ГУНП области.

Напомним, что Центральный районный суд отказался избирать меру пресечения задержанному из-за нарушения подсудности прокурором. Судья считает, что расследование в этом случае должно проводить недавно созданное Государственное бюро расследований.

10 августа Апелляционный суд Николаевской области не смог ему избрать меру пресечения из-за неявки адвокатов подозреваемого.

Уже 14 августа Апелляционный суд Николаевской области снова перенес заседание по избранию меры пресечения из-за того, что один из адвокатов находился в отпуске.

Суд почти через месяц после задержания отправил его в СИЗО.