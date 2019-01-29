«Поссорился с девушкой и со злости ударил стекло»: В Николаеве полицейские задержали парня, который разбил витрину аптеки

В ночь с понедельника на вторник, 29 января, в Николаеве полицейские задержали мужчину, который ударом ноги разбил витрину аптеки.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Николаевской области.

Около 2:00 наряд полиции охраны получил сообщение о том, что на одном из объектов, расположенном в Центральном районе, сработала сигнализация. По указанному адресу полицейские выявили разбитую витрину аптеки.

- Вскоре мы нашли свидетеля, который рассказал подробности происшествия, - рассказал младший инспектор наряда реагирования сержант полиции Агамир Бадалян.

Мужчина стал свидетелем ссоры парня с девушкой, а когда девушка ушла, молодой человек ударил ногой по витрине аптеке, после чего стекло разбилось. Полицейские установили приметы хулигана и направление, куда тот скрылся.

- Отрабатывая территорию, мы обратили внимание на человека, который по описанию был похож на правонарушителя, - отметил полицейский – водитель наряда реагирования сержант полиции Вадим Орфиняк.

Полицейские передали хулигана следственно-оперативной группе Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

- После ссоры со своей девушкой я со злости ударил по витрине. Откуда же я знал, что стекло окажется таким хрупким? – оправдывал свой поступок 20-летний житель Николаева.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по указанному факту.