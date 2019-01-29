В Киеве задержали торговцев элитным каннабисом – организатором ОПГ оказался николаевец

В Киеве полиция и прокуратура выявила организованную группу торговцев марихуаны в столице, которую возглавлял 28-летний уроженец Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Семь человек продавали каннабис не менее одного года. В рамках расследования задокументировали факты сбыта наркотических веществ участниками группы – местными жителями.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъято более 1,5 килограмм элитных сортов каннабиса (так называемые «шишки»), стоимость которого составляла 400 гривен за 1 грамм. Также изъяты электронные весы, добытые преступным путем деньги, банковские карты, мобильные телефоны подозреваемых, принадлежности для употребления наркотических средств и прочее.

В настоящее время семь человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уже подготовлено сообщение о подозрение четырем участникам группы по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение, хранение, пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный по предварительному сговору группой лиц»). Относительно других фигурантов продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как 23 декабря сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области совместно с оперативниками Управления уголовного розыска, следователями и оперативниками Ингульского и Корабельного отделов полиции под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 2 провели масштабную спецоперацию по задержанию группировки, которая занималась продажей наркотиков через «закладки».

На время следствия суд изначально избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже организатор этой группы торговцев «закладок» внес залог в 780 тысяч гривен и вышел из Николаевского СИЗО.