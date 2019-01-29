Российские спецслужбы пытались завербовать двух украинских военнослужащих, - СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что российские спецслужбы пытались завербовать двух военнослужащих Вооруженных сил, имевших доступ к секретным данным, во время их пребывания в личных целях на временно оккупированных территориях Донбасса и посещения дипучреждений РФ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что спецслужбы РФ для привлечения украинских военных употребляли психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.

- Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства, - отметили в ведомстве.

- СБУ еще раз предостерегает граждан Украины избегать поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым, - добавили в украинской спецслужбе.

Одних из военнослужащих рассказал, что после посещения консульской службы России в Украине, ему сначала позвонил представитель дипмиссии с предложением помочь решить его вопрос, а позже в Вайбере поступали сообщения «вербовочного характера».

Военный отметил, что не сообщал об этом своему командованию, но никаких противоправных действий не совершал.

По словам другого военнослужащего, он систематически посещал оккупированный Крым, где навещал родственников, и во время очередного визита его задержали представители ФСБ и отвезли в райотдел, где спрашивали о его должностных обязанностях, личном составе.

Он добавил, что его принуждали к конфиденциальному сотрудничеству, предлагая деньги за определенную секретную информацию, а в случае отказа грозились нанести вред родным.

Мужчина отметил, что отказался от подобного предложения.

Отмечается, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины «освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании».

СБУ рекомендует гражданам Украины, которые попали в поле зрения спецслужб РФ и в адрес которых поступали предложения вербовочного характера, безотлагательно обращаться в органы Службы безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы и боевики «ЛДНР» пытались завербовать жен троих офицеров ВСУ.