Николаевец задержал вора, укравшего на улице канализационный люк

В Николаеве прохожий задержал вора, который пытался украсть канализационный люк.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около полуночи 27 января в полицию позвонил мужчина и сообщил, что по улице Адмирала Макарова идет неизвестный и несет металлическую крышку люка. Когда патрульные прибыли на место, они заметили на перекрестке улиц Адмирала Макарова и Артиллерийской двух мужчин, один из которых держал второго, а возле них лежала крышка люка.

Как выяснилось, заявитель решил остановить и задержать предполагаемого правонарушителя до прибытия полиции. Задержанный 30-летний гражданин рассказал патрульным, что крышку от колодца он планировал сдать в пункт приема металлолома.

Напомним, что ранее прохожий задержал грабителя, отобравшего у студентки телефон в центре Николаева.