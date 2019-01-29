В Ираке 1,5 года удерживают в заложниках украинцев из-за аферы с поставками оружия

Александр Санпитер и Виктор Фоменков В Иракском Курдистане из-за обмана украинских чиновников при продаже вооружения с августа 2017 года в заложниках удерживают граждан Украины Александра Санпитера и Виктора Фоменкова. При этом организаторы схемы из Украины избежали ответственности.

Об этом в своем блоге на «Цензор.НЕТ» пишет Евгений Шевченко.

Как пишет Шевченко, в мае 2017 года в Киеве Тарас Савин и Олег Калашников, который и тогда, и сейчас занимает должность начальника отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия на Харьковской таможне ДФС, а ранее работал в СБУ Харьковской области, встретили граждан Ирака.

Калашников якобы пообещал иностранцам, что может обеспечить поставку в Иракский Курдистан постановщиков радиопомех «Анклав», ПЗРК «Игла-1м», ПТУР «Скиф» и выстрелы к нему. В офисе одного из спецэкспортеров государственного концерна «Укроборонпром» иностранцам показали вооружение, которое их интересовало. Поставка в автономный регион Ирака должна была проходить по нелегальной схеме.

Олег Калашников После чего было согласовано количество и сумму первого соглашения на общую сумму 1 миллион 767,5 тысяч долларов США и аренда самолета для доставки оружия в сумме 345 тысяч долларов.

По словам Евгения Шевченко, Олег Калашников потребовал от представителей Иракского Курдистана предоплату в миллион долларов США, но те согласились на это при условии, что Калашников и Савин, или же их близкие, должны находится в Ираке для гарантии сделки, а после поставки оружия в Курдистан их отпустят в Украину.

«Калашников придумал легенду, что он якобы договорился за выгодный контракт по поставке в Ирак масла, но как госслужащий не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому приглашает друзей к партнерству - им нужно улететь в Сулейманию, согласовать и проговорить все подробности по соглашению и подписать контракт. Билеты, проживание в гостинице и деньги на командировки работник ДВС предоставил. После подписания соглашения пообещал оплатить 25 т. $ - Санпитер и Фоменков поверили другу, ведь знали его давно, и тем более за нетрудную работу можно было заработать хорошие деньги», – пишет Шевченко.

13 июня 2017 Санпитер и Фоменков прибыли в город Сулеймания, а второй соучастник аферы Тарас Савин получил от курдов миллион долларов. Пять дней Калашников «кормил курдов завтраками и придумывал несуществующие проблемы» с поставкой вооружения, а потом перестал отвечать на их телефонные звонки.

1 августа 2017 года Санпитер Александр позвонил в Посольство Украины в Ираке и сообщил, что неизвестные вооруженные люди в военной форме вывезли его из отеля и удерживают на территории военной базы вблизи города Киркук. 20 августа на основании обращения Татьяны Санпитер, жены Александра, в ГУ Нацполиции в Харьковской области было начато уголовное производство №12017220470005092 по части 1 стаьи 146 УК Украины по факту незаконного лишения свободы или похищение. Помимо прочего Татьяна сообщила все ему известны обстоятельства, при которых ее муж уехал в Ирак и на чье именно просьбу он это сделал.

«Была создана совместная группа Нацполиции, СБУ, ГУР МО, Службы внешней разведки и МИД. Олега Калашникова быстро допросили, но как указано в материалах дела: «... Калашников отрицает свою причастность к содействию в выезде Санпитера и Фоменкова в Ирак». Возразил, так возразил - больше никаких действий совместная группа не совершала и расследовать дело желания ни у кого нет. Более того, в итоге эта группа следователей сделала простой вывод: ни Калашников, ни любые другие лица к афере не причастны, а деньги украли те же курды, которые приезжали в Украину, ибо они не покупатели оружия, а лишь посредники. Дальнейшая судьба украинских заложников почему-то никого не интересует. После допроса Калашников поехал домой к семье Санпитер и пригрозил, что в случае каких-либо показаний на него в первую очередь пострадают ее дети, которых она не сможет защитить. Курды позволили мужчине Татьяны записать обращение к своему «другу», – говорится в тексте.

Автор блога отмечает, что курды готовы отпустить заложников при условии того, что виновники должны быть наказаны.