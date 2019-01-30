В Севередонецке майора СБУ и командира воинской части ООС задержали на крышевании контрабанды с террористической «ЛНР»

Следователи Государственного бюро расследований задержали за вымогательство взятки оперативного сотрудника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что указанные должностные лица были задержаны в городе Северодонецке непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США.

- Эти деньги оперативный сотрудник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГБР, майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения.

Напомним, ранее в Запорожье задержали на взятке подполковника СБУ, вымогавшего деньги у граждан африканских стран.