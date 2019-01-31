Грубо нарушил общественный порядок: На Николаевщине дали 2,5 года условно мужчине, который забросил гранату во двор жилого дома

В Березнеговатом приговорили к 2,5 годам условно мужчину, который бросил гранату во двор жилого дома.

Об этом свидетельствует приговор Березнеговатского районного суда Николаевской области.

Следствие установило, что местный житель якобы 9 февраля 2018 года нашел на пустыре ручную оборонительную гранату Ф-1. 10 февраля ночью он пошел к одному из дворов, где проживал мужчина, который ранее его избил, и закинул гранату через ограждение .

Таким образом, он «грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан», повредил щабор и окна в жилом доме. Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

В суде обвиняемый признал свою вину и сообщил, что компенсировал материальный ущерб от взрыва гранаты.

В итоге суд признал вину мужчины в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Одновременно суд принял решение освободить осужденного от отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.

Напомним, как в Николаеве полиция задержала пьяного мужчину с боевой гранатой, который ехал «мстить» обидчику.