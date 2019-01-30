«Если ему не дадут здесь пожизненное, я передам в Киев», – мать убитой на Аляундском спуске девушки об организаторе преступления

Мать девушки, которую летом 2018 года до смерти побили на Аляудском спуске, заявила, что если организатору – Артуру Вацману – суд не назначит наказание в виде пожизненного лишения свободы, то она будет обращаться в Киев.

Об этом она рассказала в комментарии журналистам после судебного заседания, которое состоялось во вторник, 30 января.

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Ленинский райсуд отправил одесситов в СИЗО.

– То, что заслужил (Артур Вацман, - ПН), то и получит. Не помогут здесь, я на Киев подам, буду поклоны бить, но я его накажу. Мой ребенок работал, труженницей была. Вырастила с ребенка, она была и нянькой, и хозяйкой, и помогала – все делала. Трудилась, везде в почете была. А какая-то мразь на нее руку положила, забрала ее жизнь, - сказала мать девушки.

Также женщина считает то, что адвокат обвиняемого просила суд перенести заседание, чтобы ознакомиться с материалами, было специально.

– Они поняли, что адвокатов мало, по каждому будет решение, вот они и сделали специально. Чего же ты тогда приезжала в пятницу, почему не ознакомилась. Могла же тут остаться и ознакомиться с делом. А теперь они взялись группой и думают, что уменьшится (срок, который может назначить суд, - ПН).