На Николаевщине зэку закинули через тюремный забор телефоны и дрожжи

В Арбузинской исправительной колонии (№83) у заключенного нашли два телефона и две пачки дрожжей, которые неизвестный закинул через ограждение учреждения.

Об этом сообщается на Facebook-странице колонии.

29 января около 18:30 младший инспектор отдела охраны, который находился на часовой поста №6, доложил начальнику караула по радиостанции, что через основное ограждение участка №4 неизвестный закинул какой-то предмет и исчез в неизвестном направлении. На место происшествия немедленно выдвинулись дежурный помощник начальника учреждения и оперативная группа.

В результате обхода территории в отделении социально-психологической службы №2 задержали осужденного. При обыске у него обнаружили и изъяли пакет темного цвета, в котором находилось два мобильных телефона и две пачки дрожжей прессованных весом по 100 грамм.

По данному факту изъятия составлены соответствующие материалы реагирования.

Напомним, как экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне».