В Николаеве возле здания суда произошла стрельба – сообщают о погибшем

Днем в среду, 30 января, в Николаеве возле здания Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза», произошла стрельба.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

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По словам очевидцев, неизвестный совершил выстрел в женщину из автомата. Сообщают, что от полученного ранения пострадавшая погибла.

По имеющейся у «Преступности.НЕТ» информации, есть задержанные. На месте инцидента работают сотрудники полиции.

Как стало известно, в суде решался спор между одесситами и николаевцами. Николаевцы проиграли и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Возле здания суда возник конфликт, представитель николаевской стороны достал из машины карабин и несколько раз выстрелил в одесситов – мужчину и женщину. Для женщины ранения оказались смертельными, мужчину забрала карета «скорой помощи».

Стрелявший николаевец не стал скрываться с места происшествия, где его задержала прибывшая полиция.

Напомним, что ранее ночью на площади Победы произошла стрельба – в николаевца выпустили обойму из «травмата» и выстрелили из дробовика.