Суд по ходатайству прокуратуры отпустил под личное обязательство сотрудника СБУ и командира батальона, крышевавших контрабанду с «ЛНР»

Суд отпустил под личное обязательство оперативника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира 8 батальона 10 горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил собеседник в штабе ООС.

Военная прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечении не связанной с лишением свободы для двух подозреваемых военнослужащих, которые были задержаны при получении неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемым меру пресечения в виде личного обязательства, которая является самой легкой среди возможных.

Данные военнослужащие вымогали денежные средства за непрепятствование в переправе больших партий сигарет российского производства в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

«Задержание проходило с участием спецподразделения «Альфа», Центра специальных операций СБУ по согласованию с командованием Объединенных сил. Также проверяется причастность, относительно установления лиц причастных к организации этой преступной схеме», - сообщил собеседник штабе ООС.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 368 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины («Вымогательство незаконного вознаграждения»).